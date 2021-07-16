شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتأكد من جاهزية كل لاعبيه قبل نهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد الجهاز الفني للأهلي من جاهزية كل اللاعبين من الناحية البدنية والطبية للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز، لاسيما بعد شكوى أكثر من لاعب من إصابات متفرقة منذ بدء التحضير للنهائي القاري وحتى أول تدريبيبن خاضهم الأهلي بالمغرب، باستثناء وليد سليمان الذى يحتاج بعض الوقت قبل انتظامه في التدريبات الجماعية ولن يلحق بالنهائي.

واشتكى أكثر من لاعب من إصابات بسيطة مثل محمد الشناوي الذي شارك مصابا في مباراتي المقاولون والمقاصة بالدوري وعلي معلول الذي لم يشارك في المران الذي سبق سفر البعثة الحمراء للمغرب بسبب الإجهاد ونفس الأمر بالنسبة للكونغولي والتر بواليا وعلي لطفي حيث تأكد الجهاز الفني من جاهزية الرباعي للمشاركة في مباراة الغد بعد تماثلهم التام من الإصابات.

واستعد فريق الأهلي جيدا لخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، من خلال التدرب على بعض الجمل الفني والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في المباراة والتعامل على التراج الدفاعي المتوقع للفريق الجنوب إفريقي.

ومع علم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالتحفظ الدفاعي لفريق كايزر تشيفز فإته درب لاعبيه على بعض الجمل التي تمكنهم من فك شفرة الدفاع الجنوب إفريقي من خلال لعب التمريرات القصيرة في المساحات الضيقة في وجود ضغط لتعود لاعبيه على اللعب في مثل هذه الأجواء.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة نقل الكرة السريع من خلال التمريرات القصيرة مع ضرورة التحرك بدون كرة لخلق مساحات وإرهاق لاعبي كايزر تشيفز حتى يتسنى لهم فتح ثغرة في دفاعه ومن ثم الوصول إلى مرماه وهز شباكه ، وطالبهم بضرورة التصويب المباشر على المرمى إذا ما وجدت فرصة للتسديد.

وحذر موسيماني لاعبيه من ترك المساحات والتي يجيدها الفريق الجنوب إفريقي وينوي الاعتماد عليها في شن هجوم خاطف على دفاع الأهلي وتهديد مرمى محمد الشناوي، حيث منح تعليمات خاصة للاعبي الوسط والدفاع بضرورة التخلص بالكرة مبكرا اذا ما وجدت في وسط ملعب الأهلي.