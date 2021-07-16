شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. المقاولون يستدرج بيراميدز فى اللقاء المؤجل من الجولة 24 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل بيراميدز مع الإنتاج الحربى بهدفين لكل فريق فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين للمسابقة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل بيراميدز المركز التاسع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المقاولون وبيراميدز قد انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لذئاب الجبل، حيث عانى المقاولون في بداية الموسم من تراجع ملحوظ في النتائج بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بسبب كورونا.

وأصبحت فرصة باسم علي وأحمد شكري لاعبا المقاولون ضعيفة في اللحاق بمواجهة بيراميدز، حيث يعاني الأول من شد في العضلة الأمامية، بينما يعاني أحمد شكري من تمزق في العضلة الخلفية.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بإستغلال تراجع بيراميدز هذا الموسم وخطف النقاط الثلاث للهروب من قاع المسابقة بإستغلال المباريات المؤجلة ، في المقابل يسعى اليوناني جونيس المدير الفني لبيراميدز لتحقيق فوزه الأول مع الفريق بعدما تولى مسئولية السماوى خلفاً للأرجنتينى أرواباراينا ولم يعرف سوى لغة التعادل في ثلاثة لقاءات مع الاهلى 2-2 ومع انبى 1-1 ومع الإنتاج الحربى 2-2.