شكرا لقرائتكم خبر عن مقدمة البعثة الإدارية تنهى إجراءات تسجيل بعثة مصر فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهت مقدمة البعثة الإدارية إجراءات تسجيل بعثة مصر المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 بعد الاجتماع الذى عقد من أجل إنهاء كافة الإجراءات عقب الوصول إلى القرية الأولمبية.
عقد الاجتماع برئاسة المهندس الباسل عبدالله، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية نائب رئيس اتحاد الشراع ونائب رئيس البعثة والذى غادر مع وفد يضم الدكتور أسامة صادق مدير العلاقات العامة، وأحمد عبدالعليم الشئون الإدارية والفنية لمكتب رئيس اللجنة الأولمبية، وذلك عقب وصول الوفد الأول لمقدمة البعثة والذى ضم خالد حسن المدير المالى، ولميس غازى مدير الشئون الفنية، والدكتورة أمانى عبدالفتاح عضو اللجنة الطبية.
وتم خلال الاجتماع مع اللجنة المنظمة إنهاء كافة إجراءات تسجيل بعثة مصر والإقامة باللجنة الأولمبية، وترتيب كافة الإجراءات من أجل تسهيل وصول البعثات للقرية الأولمبية فى مدينة طوكيو باليابان.
وغادر وفد مقدمة البعثة قبل سفر باقى أفراد البعثة المصرية من أجل تذليل كافة العقبات وتجهيز كافة الإمكانيات لبعثة مصر للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، وحضور الاجتماعات التحضيرية مع اللجنة المنظمة.