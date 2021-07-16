شكرا لقرائتكم خبر عن مقدمة البعثة الإدارية تنهى إجراءات تسجيل بعثة مصر فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت مقدمة البعثة الإدارية إجراءات تسجيل بعثة مصر المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 بعد الاجتماع الذى عقد من أجل إنهاء كافة الإجراءات عقب الوصول إلى القرية الأولمبية.

عقد الاجتماع برئاسة المهندس الباسل عبدالله، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية نائب رئيس اتحاد الشراع ونائب رئيس البعثة والذى غادر مع وفد يضم الدكتور أسامة صادق مدير العلاقات العامة، وأحمد عبدالعليم الشئون الإدارية والفنية لمكتب رئيس اللجنة الأولمبية، وذلك عقب وصول الوفد الأول لمقدمة البعثة والذى ضم خالد حسن المدير المالى، ولميس غازى مدير الشئون الفنية، والدكتورة أمانى عبدالفتاح عضو اللجنة الطبية.

وتم خلال الاجتماع مع اللجنة المنظمة إنهاء كافة إجراءات تسجيل بعثة مصر والإقامة باللجنة الأولمبية، وترتيب كافة الإجراءات من أجل تسهيل وصول البعثات للقرية الأولمبية فى مدينة طوكيو باليابان.

وغادر وفد مقدمة البعثة قبل سفر باقى أفراد البعثة المصرية من أجل تذليل كافة العقبات وتجهيز كافة الإمكانيات لبعثة مصر للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، وحضور الاجتماعات التحضيرية مع اللجنة المنظمة.