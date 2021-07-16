شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تحضيراته لنهائي إفريقيا.. وموسيمانى يضع خطة التتويج بالعاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تحضيراته اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز غدا السبت على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب بنهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يعكف الجهاز خلال مران اليوم على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في موقعة الغد والتكتيك الذي سيعتمد عليه للانقضاض على كايزر تشيفز.

وحفز مسئولو النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين الكبار باقي المجموعة وحثوهم على تقديم أفضل ما لديهم من أجل حصد اللقب الإفريقي وإسعاد الجماهير الحمراء التي تنتظر المزيد من الألقاب وترغب في التتويج باللقب العاشر، كما عقد اللاعبين الكبار مثل محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف وسعد سمير جلسات مع باقي اللاعبين للتأكيد على ضرورة التتويج بالأميرة الإفريقية للموسم الثاني على التوالي.

واستعد فريق الأهلي جيدا لخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، من خلال التدرب على بعض الجمل الفني والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في المباراة والتعامل على التراج الدفاعي المتوقع للفريق الجنوب إفريقي.

ومع علم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالتحفظ الدفاعي لفريق كايزر تشيفز فإته درب لاعبيه على بعض الجمل التي تمكنهم من فك شفرة الدفاع الجنوب إفريقي من خلال لعب التمريرات القصيرة في المساحات الضيقة في وجود ضغط لتعود لاعبيه على اللعب في مثل هذه الأجواء.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة نقل الكرة السريع من خلال التمريرات القصيرة مع ضرورة التحرك بدون كرة لخلق مساحات وإرهاق لاعبي كايزر تشيفز حتى يتسنى لهم فتح ثغرة في دفاعه ومن ثم الوصول إلى مرماه وهز شباكه ، وطالبهم بضرورة التصويب المباشر على المرمى إذا ما وجدت فرصة للتسديد.

وحذر موسيماني لاعبيه من ترك المساحات والتي يجيدها الفريق الجنوب إفريقي وينوي الاعتماد عليها في شن هجوم خاطف على دفاع الأهلي وتهديد مرمى محمد الشناوي، حيث منح تعليمات خاصة للاعبي الوسط والدفاع بضرورة التخلص بالكرة مبكرا اذا ما وجدت في وسط ملعب الأهلي.