شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران اليوم، عقب عودة الفريق من الراحة الطويلة التي استمرت ما يقرب من 11 يوما نتيجة تأجيل مباراة غزل المحلة ليوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الـ 28 للدورى.

ومن المنتظر ان يشرح كارتيرون للاعبين خطة الفترة المقبلة والاستعداد لمباراة المحلة، ويخضع اللاعبون لقياسات بدنية وتدريبات تأهيل في مران اليوم وفقا للبرنامج الذي وضعه كارتيرون وجهازه المعاون.

من ناحية أخرى وافقت اللجنة المكلفة لإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على إضافة عضو جديد إلى الجهاز الطبي للفريق الذى يقوده الدكتور محمد أسامة، بعدما طلب الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك إضافة مدلك جديد للفريق وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة، خاصة بعدما رحل المدلك السابق بالفريق وهو عبد العزيز حمدى.

ويدرس الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، إضافة أعضاء جدد إلى الجهاز الطبي فى بعض التخصصات التي يحتاجها على أن يناقش متطلباته مع حسين لبيب رئيس النادي الذي أكد له توفير كافة الإمكانيات لإنجاح العمل داخل منظومة الفريق الأول.

ويدخل الفريق الأبيض مُعسكرًا مغلقا فى الإسكندرية، بداية من يوم 21 من شهر يوليو الجارى، على أن يخوض الفريق مباراتين وديتين فى الإسكندرية يومى 26 و29 من الشهر نفسه، وسيكون الزمالك لديه مباراة أمام الاتحاد السكندرى، عقب انتهاء مباراة غزل المحلة، والمقرر إقامتها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ثم يواجه أسوان، على ستاد بتروسبورت فى منافسات كأس مصر يوم 9 من الشهر نفسه، ومن ثم مباراته أمام الإسماعيلى فى الإسماعيلية، والمحدد لها يوم 12 من الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من المسابقة المحلية.