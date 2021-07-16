شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. موسيمانى والشناوى يتحدثان عن موقعة الأهلى وكايزر تشيفز بالنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومعه محمد الشناوى كابتن الفريق، اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء غدٍ السبت.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الجمعة، بتوقيت المغرب «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».

ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة كايزر تشيفز، واستعداد الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح أمس الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» .



وخاض الأهلي مرانه الثاني، في المغرب أمس على ملعب «كهرماء» بمدينة الدار البيضاء؛ استعدادا لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والتي تقام في التاسعة مساء، غداً السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.