بعثة المنتخب الأوليمبي تصل اليابان استعدادًا لأولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - أ ش أ:

وصلت بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم إلى العاصمة اليابانية (طوكيو) اليوم الجمعة؛ استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

وكانت بعثة المنتخب الأوليمبي قد غادرت القاهرة أمس، على متن طائرة خاصة، حيث تواجد مع البعثة عضوا اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي.

ويستهل منتخب مصر الأولمبي مبارياته في أولمبياد طوكيو يوم الخميس المقبل، بمواجهة منتخب إسبانيا، ثم يلتقي مع منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو الجاري، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب أستراليا يوم 28 من الشهر ذاته.​