شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يصل طوكيو استعدادا للمشاركة فى الأولمبياد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل منتخب مصر الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، إلى طوكيو بعد رحلة استغرقت 10 ساعات، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعبا إلى طوكيو، على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلي عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزر تشيفز الجنور أفريقى فى المغرب.

وتلقى النادى الأهلى تأكيدات من المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب تفيد بوجود طائرة خاصة سوف تنقل رباعى المارد الأحمر محمد الشناوى وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر لليابان، عقب نهاية مباراة الأهلي مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى الأبطال الأفريقي، والمقرر لها غدا السبت بالمغرب للحاق ببعثة الفراعنة الصغار فى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد.