شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحقق صالح جمعة أمنية شقيقه وينتقل إلى الزمالك ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال صالح جمعة نجم فريق سيراميكا يجاهد نفسه من أجل استعادة مستواه المعهود الذى كان عليه في وقت سابق خصوصا بعد رحيله عن النادى الأهلى أملا في إثبات ذاته والحصول على الفرصة بشكل أساسى.

ويعد صالح جمعة موهبة كروية كبيرة وقدرات فنية هائلة تميز بها صانع ألعاب سيراميكا الحالي والأهلى السابق، وضعته في مكانة مرموقة من بين أصحاب هذا المركز في الكرة المصرية، إلا أن مسيرته لم تقتصر على الجانب الكروى مما شتت انتباهه في بعض الأحيان.

وكرر عبد الله جمعة نجم الزمالك أمنياته بانضمام شقيقه عبد الله إلى الفريق الأبيض حيث أكد أن شقيقه يتفوق عليه من الناحية الفنية،مضيفا : "صالح جمعة فارق عنى فى الكورة كتير، وموهبته أعلى منى بمراحل لكنه ظلم نفسه فى الفترة الأخيرة".

أضاف عبد الله خلال تصريحاته لبرنامج "التالتة يمين" عبر شاشة قناة الزمالك، مع الإعلامي عبد الواحد السيد، إنه يتمنى انضمام صالح جمعة لصفوف الزمالك، خاصة وإنه يسعى لاستعادة مستواه ويركز جيدًا فى كرة القدم، موضحًا إن الزمالك تفاوض مع صالح جمعة فى عهد مرتضى منصور إلا إن المفاوضات لم تتم.

وبات السؤال الذى يطرح نفسه على أذهان عشاق ومتابعى الكرة المصرية هل ينتقل صالح جمعة إلى الزمالك ويحقق أمنية شقيقه عبد الله؟ حصوصا بعدما صرح صالح في أحد البرامج التلفزيونية أنه في حالة تلقيه عرض بالإنتقال للزمالك فلن يمانع في ذلك ، مؤكداً أن النادى الأبيض هو أحد اقطاب الكرة المصرية واللعب له شرف.