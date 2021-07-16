شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه سيراميكا ودياً استعداداً للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق أسوان بقيادة أحمد بيبو، في تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة، بنظيره سيراميكا، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين استعداداً لاستئناف مباريات الدوري العام بعد فترة التوقف الحالية.

كان الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة أحمد بيبو، قد استقر على خوض مباراتين وديتين عقب الفوز يوم الأربعاء الماضي على منتخب الدرجة الثالثة بخماسية مقابل هدف، خلال معسكرهم المقام حالياً في القاهرة، في إطار استعدادات أسوان لمواجهة النادي الأهلي في أول لقاء رسمي بعد فترة التوقف والمقرر إقامته يوم 29 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي أسوان مع سيراميكا اليوم الجمعة، على أن يواجه وادي دجلة يوم الأحد المقبل، ليكون أسوان قد خاض 3 لقاءات ودية قبل مواجهة الأهلي.

ويحتل أسوان المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 27 مباراة، حيث فاز أسوان في 6 مباريات وتعادلوا في 7 لقاءات أخرى، وتلقوا الهزيمة في 14 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً أخر.

من ناحية أخرى، أكد محافظ أسوان على اهتمامه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام مسيرة نادى أسوان مع ضرورة توفير كافة أوجه الدعم من أجل تحقيق نتائج إيجابية فى المباريات 7 المتبقية بمشوار الدورى الممتاز، وضرورة التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاستضافة المباريات المتبقية للفريق 4 مباريات بإستاد بتروسبورت لحين الانتهاء من صيانة شبكات الكهرباء بإستاد أسوان.

كما حرص على التواصل مع إدارة النوادى بالقوات المسلحة وتوجيه الشكر لها على تعاونها الدائم لدعم الفريق فى أوجه الإقامة والإعاشة للجهاز الفنى واللاعبين.

فيما عرض اللواء أحمد سليمان، رئيس النادي، على محافظ أسوان الموقف المالى والالتزامات المالية المطلوبة خلال هذه المرحلة، وأطلع رئيس نادى أسوان، المحافظ على الخطوات التى تمت فيما يخص ملف الاستثمار بعد صدور القرار الوزارى بالتخصيص والحصول على حق الإنتفاع بمدد طويلة جاذبة للمستثمرين.