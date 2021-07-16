عليه خصومات كبيرة.. خالد الغندور لساسي بعد طلب باقي مستحقاته :حُبنا ليك مش أكثر من الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - وجه خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، رسالة قوية للاعب التونسي فرجاني ساسي بعد إعلان رحيله عن القلعة البيضاء وطلب محاميه باقي المستحقات من القلعة البيضاء.

وقال "الغندور" خلال تقديمه برنامج "زملكاوي": لدينا دليل دامغ من الاتحاد الدولي فيفا بأن الموسم الكُروي سينتهي في 26 أغسطس المقبل، ومن الطبيعي أنه كان يجب على فرجاني ساسي أن يكمل عقده مع الزمالك الذي ينتهي بانتهاء الموسم وفقًا لما هو وارد في التعاقد مع الزمالك.

وتابع: الزمالك خسر خدمات فرجاني ساسي لـ6 مباريات بعد واقعة اعتدائه على الحكم ونزع السماعة وارتكابه سلوكًا غير رياضي لذلك تم معاقبته بالخصم المالي على حسب قيمة عقده، ولم يلتزم بتعاقده مع النادي وبالتالي سيتم خصم مبلغ مالي من تعاقده.

وأضاف : كان يمكن لفرجاني ساسي التواصل مع إدارة النادي لمعرفة سبب الخصومات المالية التي تعرَّض لها، لكنه تجاهل رئيس النادي حسين لبيب هو ووكيله ومحاميه.

وأختتم "الغندور" حديثه قائلا: كل التمنيات لفرجاني ساسي أن يكون قراره سليما مش في الفلوس ولكن في الكورة، وكنا نتمنى أن يبقى في الزمالك ولكنه اتخذ قرار الرحيل.