شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه جنوب السودان فى نصف نهائي تصفيات افريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقي اليوم الجمعة المنتخب المصري لكرة السلة سيدات مع نظيره منتخب جنوب السودان في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي التصفيات المؤهلة لبطولة الأفروباسكت 2021.

وحصل المنتخب المصري على راحة أمس الخميس مثل باقي المنتخبات ، وتقام المباراة بين المنتخبين في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على صالة كيجالي رواندا.

ومن الناحية الأخرى يلتقي المنتخب الرواندي بنظيره الكيني، على أن يتأهل الفائزان في المباراتين إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم السبت.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني كان قد حقق العلامة الكاملة في المواجهات الثلاث الأولى بفوزه على منتخبات جنوب السودان ورواندا وكينيا.