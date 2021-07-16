شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الي التدريبات عقب الراحة الطويلة التي حصل عليها اللاعبون والتي استمرت 11 يوما، وذلك في اطار استعدادات الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى.

ومن المقرر، أن يخضع اللاعبون لاختبارات لياقة بدنية وقياسات وزن خلال تدريب اليوم، وسوف يؤدى الفريق تدريبات بدنية لمدة 4 أيام قبل الدخول في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية استعدادا للمباراة.

ويغيب عن مباراة المحلة كل من امام عاشور ويوسف أوباما للايقاف، بينما يتم تحديد الموقف بالنسبة لحازم امام وعبد الله جمعة المصابان عقب خضوعهما لاختبارات طبية واستكمال برنامج التأهيل حتي موعد المباراة.

من ناحية أخرى كشف حازم إمام، نجم نادى الزمالك، أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك مدرب عبقري قائلا: "فيريرا نقل الزمالك نقلة كبيرة وطور أشياء مهمة وكان مدربا عبقريا، ولو استمر كان صنع جيلا مثل الذى صنعه جوزيه مع الأهلى".

وتابع إمام في تصريحات تليفزيونية : "بدأت مشوارى الكروي في مركز المساك، وقعدت حتى وصلت لـ18 عاما لا أدخل قوائم الفريق أساسا، وموسم 2014 أهم مواسمى الكروية بعدما حصدنا الدورى والكأس".

وأبدى حازم إمام، اعتراضه على جدول مباريات الدوري المضغوط هذا الموسم قائلا: "نشعر بالظلم نتيجة ضغط المباريات، إزاى ألعب ماتش أسوان قبل النهائي كأس مصر، وهناك فرق لم تلعب دور الـ16، والزمالك كان يلعب في أفريقيا واترفض يتأجله مباريات".

وتابع إمام : "فيريرا كان مدربا عالميا، عملنا ماتش ودي أول لما جه وماتش ودي مع الناشئين وفزنا 11 وكنا فرحانين لقيناه مصور الماتش، وقال دي مش طرق اللعب الصحيحة إزاي المهاجم بتاعنا عند خط الـ18 والمدافع عند خط الـ18 بتاعنا وكنا بنلعب في مساحة كبيرة".

وأضاف إمام: "تدربنا معه بعدها وعملنا ماتش ودي وبدانا نلعب في مساحه صغيرة ومنتعبش زي الأول، وزعلت جدا لما مشي فيريرا وكل اللعيبة حتى اللي مكانش بيلعب كان بيحبه".