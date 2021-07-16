شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى فيديو تحفيزى للاعبين: حاربوا على الأميرة السمراء لإسعاد الملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النادى الأهلى عن فيديو تحفيزى قصير للاعبى الفريق قبل مواجهة نظيره كايزر تشيفز، مساء غدٍ السبت، فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، مؤكدا أن أهلى الكبار يستطلع النجمة العاشرة فى كازابلانكا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلى الفيديو الذى تضمن لقطات من حصد البطولات السابقة ولقطات من شوارع القاهرة جماهير النادى، صحبتها بتعليق: "أهلى الكبار للمواعيد الكبرى يستطلع النجمة العاشرة فى كازابلانكا، حاربوا على الأميرة السمراء لإسعاد الملايين".

وشهد مران الأهلى الثانى فى المغرب، أمس الخميس، فى ملعب كهرماء استعدادا للقاء كايزر تشيفز غدا السبت فى ملعب محمد الخامس فى نهائى دورى أبطال أفريقيا العديد من الكواليس المهمة، التى يأتى على رأسها التقاط سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر صور "السيلفى" مع أقدم مشجع مصرى للأحمر فى المغرب.

كما حرصت مجموعة من الأطفال على التقاط الصور التذكارية مع صلاح محسن مهاجم الأهلى وبدر بانون وسط حالة من البهجة والسعادة، كما ظهرت علامات التفاؤل والسعادة على جميع الحاضرين فى المران.

واستهل بيتسو موسيمانى، مدرب الأهلى، مران الفريق بمحاضرة مع اللاعبين، للتحدث عن عدة أمور فنية خاصة بمباراة النهائى الإفريقى وخاض الأهلى مران على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقى المقرر لها التاسعة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.