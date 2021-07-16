شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا: ملف الصفقات مؤجل ونركز على مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز البطاوى المدير الرياضى لنادى سيراميكا أن ملف الصفقات الجديدة التي تنوى الإدارة التعاقد معها في الانتقالات الصيفية المقبلة مؤجل لحين تحديد طلبات واحتياجات الجهاز الفني بقيادة ضياء السيد.

قال المدير الرياضى لنادى سيراميكا في تصريحات لـ"الخليج 365" إن تركيز الفريق في الفترة الحالية ينصب على مواجهة الأهلى المقرر لها 5 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وفى سياق أخر كشف البطاوى حقيقة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى خصوصا بعد الأنباء التي تداولت بشأت توقيع اللاعب للفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة.

قال البطاوى إن إدارة ناديه لم تفتح ملف التفاوض مع نظراءهم في الفريق البورسعيدي مؤكدا أن الفريق يركز في المباريات المقبلة من الدورى المصرى لتحسين وضع فريق سيراميكا في ترتيب جدول الدوري.

أكد البطاوى أن سيراميكا يخوض مجموعة من المباريات الودية في الودية في الفترة القادمة استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر إقامتها يوم 5 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويستهدف الجهاز الفني للفريق بقيادة ضياء السيد رفع حالة الاستعداد القصوى قبل مواجهة الأهلى، أملا في تحسن النتائج التي أدارت ظهرها لسيراميكا في الدور الثاني من الدوري باستثناء فوز وحيد ومثير على بيراميدز برباعية.

ودخل فريق سيراميكا معسكرا مغلقا بدء من الإثنين الماضى في القاهرة، استعدادا للمواجهة المرتقبة التي تجمعه بالأهلي يوم 5 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع ويتم تجهيز الفريق فيه لمواجهة المارد الأحمر، وهي المواجهة الكبيرة الأولى التي يخوضها سيراميكا أمام أحد قطبي الكرة المصرية منذ تولية قيادة الفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز.