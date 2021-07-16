شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا علوانى: فخورة إنى أكون سفيرة لمبادرة حياة كريمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت رانيا علوانى، سمكة مصر الذهبية، عن سعادتها باختيارها سفيرة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف نشر الأمل والحب والإنسانية فى العالم.



رانيا علوانى

ونشرت رانيا صورة لها عبر ستورى حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "فخورة إنى أكون سفيرة لمبادرة حياة كريمة"، كما نشرت صورة لها برفقة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، على هامش احتفالية المؤتمر الأول للمبادرة، التى أقيمت مساء الخميس، فى استاد القاهرة الدولى.



رانيا علوانى مع وزيرة الهجرة

جدير بالذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" قد بدأ كمبادرة أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" فى الثانى من يناير عام 2019 ثم تحولت لمشروع قومى فى مُقتبل عام 2021 يهدف إلى سد الفجوات التنموية فى القرى والمراكز المستهدفة و البالغ عددها 4685 قرية بإستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم فى تحسين حياة اكثر من نصف سكان مصر من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم اهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم ، وصحة ،وتعليم، ورى وتموين وزراعة وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية فى القرى والمراكز المستهدفة

وتتلخص أهدافها فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر الأكثر احتياجا فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة وبمشاركة شركات القطاع الخاص، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.