الامارات | تكريم الفرق الفائزة في بطولة الشارقة الرياضية العمالية

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفرق الفائزة في بطولة الشارقة الرياضية العمالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، سالم يوسف القصير، في مقر الهيئة، صباح أمس، الفرق الفائزة في بطولة الشارقة الرياضية العمالية الرابعة، التي نظمتها الهيئة على ملاعب «منتزه الشارقة الوطني»، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

وشارك في هذه البطولة، وهي الأولى من نوعها في الدولة، أكثر من 1000 لاعب شكّلوا 60 فريقاً في خمسة ألعاب، هي: كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة والهوكي والكريكيت، واستمرت المنافسات كل يوم جمعة، على مدى ثلاثة أشهر، منذ الخامس من شهر فبراير وحتى الثاني من أبريل 2021، في أجواء سادتها الروح الرياضية والتنافس الشريف، وفي ظل التزام جميع الفرق بالإجراءات الاحترازية المعتمدة في الدولة، بشأن مكافحة فيروس «كورونا».

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