الامارات | الجنيبي يستعد للموسم الجديد بالسباحة والدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي يستعد للموسم الجديد بالسباحة والدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الحكم الدولي في كرة القدم عمار الجنيبي، أن أهم رياضتين يمارسهما حالياً خلال فترة الصيف، بعد انتهاء المسابقات المحلية، هما السباحة وركوب الدراجة الهوائية في مسارات المسافات الطويلة في أبوظبي، بهدف المحافظة على لياقته البدنية، ضمن تحضيراته للتحكيم في الموسم الكروي الجديد، الذي سينطلق في أغسطس المقبل.

وقال الجنيبي لـ«الإمارات اليوم»: «أقوم يومياً بتمارين خاصة لمدة ساعة ونصف الساعة يومياً».

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