الامارات | الفرنسي جيرو إلى ميلان الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسي جيرو إلى ميلان الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد المدير الفني لنادي ميلان الإيطالي لكرة القدم ومدافعه السابق، باولو مالديني، أن المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو المتوج بدوري أبطال أوروبا مع تشلسي الإنجليزي، سينضم لـ«روسونيري».

وقال مالديني، مع إعلان روزنامة مباريات الدوري الإيطالي للموسم المقبل 2021-2022، إن «أوليفييه سيصل إلى ميلان».

ومن المرجح أن يوقّع بطل العالم الفرنسي، البالغ من العمر 34 عاماً، عقداً لمدة عامين مع وصيف الدوري الإيطالي الذي يستهل مشواره في الموسم الجديد أمام مضيفه سمبدوريا في جنوى.

وأضاف أسطورة الدفاع الإيطالي السابق «إنه بطل، ليس فقط مع المنتخب الوطني، لقد فعل أشياء رائعة مع تشلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا».

وتابع «إنه لاعب موثوق للغاية، وهذا ما نبحث عنه. لدينا فريق شاب ونحتاج إلى لاعبين ذوي خبرة».

وبعد تتويجه مع مونبيلييه بطلاً للدوري الفرنسي في 2012، انتقل جيرو إلى أرسنال في العام نفسه ودافع عن ألوانه حتى 2018، قبل الانضمام لتشلسي.

وخاض جيرو 110 مباريات دولية (46 هدفاً) مع المنتخب الفرنسي الذي كان ضمن تشكيلته في كأس أوروبا الأخيرة، وخرج من ثمن النهائي بخسارته أمام سويسرا بركلات الترجيح 4-5، بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

• مالديني: لاعب موثوق للغاية، وهذا ما نبحث عنه.

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