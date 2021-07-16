الامارات | المعتصم يفضّل جورجيا بعد نهاية كل موسم

شكرا لقرائتكم خبر عن المعتصم يفضّل جورجيا بعد نهاية كل موسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحرص لاعب الشارقة، سابقاً، والتعاون حالياً، المصري من أصول فلسطينية، المعتصم ياسين، على السفر إلى جورجيا بعد نهاية كل موسم، للاستشفاء من الجهد البدني والذهني الذي يبذله طوال الموسم، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أعشق السفر كثيراً، لكنني لا أجد الوقت الكافي، وعلى الرغم من ذلك، أسافر إلى جورجيا للراحة بعد نهاية كل موسم، وأتمنى إيجاد وقت آخر لكي أتسلق قمم الجبال».

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