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الامارات | الشارقة يجدّد عقد سالم صالح حتى 2023

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منصور السندي ■ الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة عبلى صفحته عبر «تويتر» تجديد عقد المهاجم سالم صالح (30 عاماً) لموسمين قادمين حتى عام 2023، وذلك في إطار حرص النادي على استقرار عناصر الفريق في الفترة المقبلة، علماً أن الفريق يواصل حالياً تحضيراته للموسم الجديد من خلال معسكر داخلي في مدينة خورفكان.

ويُعد سالم صالح، الذي انتقل إلى الفريق الشرقاوي قادماً من نادي النصر، أحد العناصر الشابة في صفوف «الملك».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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