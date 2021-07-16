الامارات | أمل جمال تنتظر السماح للسيدات بتحكيم دوري الخليج العربي مع الرجال

شكرا لقرائتكم خبر عن أمل جمال تنتظر السماح للسيدات بتحكيم دوري الخليج العربي مع الرجال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الحكمة الدولية المساعدة في كرة القدم، أمل جمال، التي حصلت على الشارة الدولية في التحكيم، أخيراً، إنها تطمح إلى المشاركة في إدارة مباريات بدوري الخليج العربي، في حال تم السماح بذلك من قبل إدارة اتحاد كرة القدم، حتى تثبت أن المرأة تستطيع إدارة مباريات للرجال على مستوى المحترفين، بعدما خاضت هذه التجربة من قبل في دوري الدرجة الأولى، ودوري الرديف تحت 21 سنة، مشيرة إلى أن هناك حكمات في دول أوروبية أدرن مباريات في كرة القدم للرجال.

وكانت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم قد منحت، في إبريل الماضي، حكمات كرة قدم، من بينهن الحكمة أمل جمال، فرصة المشاركة في إدارة مباريات في دوري الدرجة الأولى والرديف.

وأضافت أمل جمال، لـ«الإمارات اليوم»: «حالياً أشارك في إدارة مباريات بدوري كرة القدم للسيدات، وأنتظر السماح لي لتحكيم دوري الخليج العربي مع الرجال، وأنا مستعدة لذلك، ولدي خطة أرغب من خلالها في الوصول إلى هذا الهدف».

وأوضحت: «تحظى الصافرة النسائية باهتمام كبير من قبل اتحاد كرة القدم، ولجنة الحكام التي سعت في الفترة الماضية لمنح الفرصة لعدد من الحكمات، لإثبات جدارتهن في هذا المجال، ومنحهن الثقة الكاملة، والدعم اللازم».

يذكر أن أمل جمال من عائلة رياضية، فوالدها كان لاعب كرة قدم سابقاً، وشقيقها لاعب العين محمد جمال.

وقالت أمل جمال إنها تابعت مباريات المنتخب الوطني في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، مشيرة إلى أن المنتخب قدّم مستوى جيداً جداً، قاده إلى الدور النهائي في تصفيات المونديال.

وعن اللاعب الذي لفت نظرها في المنتخب الوطني، قالت أمل جمال إن كل اللاعبين أدوا ما عليهم مع المنتخب، مشيرة إلى أن ما قدمه المنتخب يحفزهن كحكمات كرة قدم إماراتيات في مشوارهن في التحكيم، ورفع شعار الدولة عالياً.

وكانت الحكمة أمل جمال ذكرت من قبل لـ«الإمارات اليوم» أنها تأثرت كثيراً بالحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار، التي قادت مباراة فريقَي ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي، الموسم الماضي، وأنها معجبة كثيراً بشخصيتها وطريقة تحكيمها وتعاملها مع أحداث المباراة والملعب.

• معجبة بشخصية الحكمة الفرنسية فرابار وطريقة تحكيمها.

• شاركت في إدارة مباريات بدوري الهواة والرديف.



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