الامارات | بعد الملاكمة.. هواية جديدة لطارق أحمد

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الملاكمة.. هواية جديدة لطارق أحمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب النصر لكرة القدم، طارق أحمد، عن موهبة جديدة مضافة إلى احترافه كرة القدم وممارسة الملاكمة، إذ نشر صوراً له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» وهو يمارس الرماية، وذلك قبل سفره مع «العميد» إلى إسبانيا، للانتظام في المعسكر الخارجي استعداداً لدوري الخليج العربي.

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