الامارات | اتحاد الكرة يُشارك في ورشة عمل النزاهة الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُشارك في ورشة عمل النزاهة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك اتحاد الإمارات لكرة القدم في ورشة عمل النزاهة الرياضية، التي نظّمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، بالتعاون مع شركة سبورت رادار، المتخصصة في هذا المجال، وذلك بمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء في اتحاد غرب آسيا، حيث مثل اتحاد الكرة حمدة الشامسي، رئيسة قسم القيد والتسجيل.

وتضمنت الورشة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي عروضاً تقديمية شاملة حول النزاهة والشفافية في كرة القدم، وأمثلة عن المواقف التي يمكن أن تزيد من مخاطر التلاعب بنتائج المباريات، والتدابير الوقائية المختلفة المتاحة للتعامل مع هذا الأمر، وماذا يستخدم أصحاب المصلحة في الرياضة لمكافحة الفساد الرياضي بشكل عام، وطرق الوفاء بالتزامات النزاهة داخل الملعب وخارجه.

وحرص المشاركون في الورشة على التفاعل مع المحاضرين من سبورت رادار، وتبادلوا مناقشات حية حول مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك تبادل للخبرات الشخصية.

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