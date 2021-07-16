عدلي القيعي: الأهلي كان قريبا من ضم الثعلب وميدو وحمزة

الشارقة - اميمة ياسر - قال عدلي القيعي مستشار" التعاقدات بالنادي الأهلي،" إنه كاد يضم ثلاثي الزمالك حازم إمام، وأحمد حسام ميدو، وجمال حمزة، على فترات مختلفة للقلعة الحمراء.

وأضاف القيعي في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" عبر قناة الأهلي، أن شقيقه تابع لاعب صغير يبلغ من العمر 13 عاما في نادي الجزيرة، ليبلغه لمتابعة ذلك اللاعب.

وأكمل: "اكتشفت أن اللاعب هو حازم إمام، تحدثت بالفعل وقتها لوالده الراحل أسطورة الزمالك حمادة إمام، ليلتحق بعدها بنادي الزمالك".

أما أحمد حسام ميدو نجم أياكس وتوتنهام ومارسيليا السابق، فأوضح القيعي أنه تحدث مع والده الراحل حسام وصفي، حين كان عمره 18 عاما، ولكنه سافر بعدها ليسلك طريقه للاحتراف.

وأكمل حديثه عن ميدو: "كان من الممكن أن يعود للأهلي، أثناء لعبه في إنجلترا، ولكن كنت خايف من ضم ميدو للأهلي، عنده دماغ تدير الدنيا، تجربته الاحترافية أثرت عليه، وبات يريد أن يدير النادي وليس أن يديره النادي، لو ترك نفسه للاحتراف وللعب الكرة في وجود مدير أعمال لكان في مكان أكبر، خاصة أنه لعب أساسيا على لاعبين كبار مثل إبراهيموفيتش، ودروجبا".