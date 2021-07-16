شكرا لقرائتكم خبر عن خالد متولى: حلمى طولان طور موهبة محمد شريف.. والاحتراف أفضل لرمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى خالد متولى، المدير الفني السابق لنادى إنبى، على محمد شريف مهاجم النادى الأهلى وقدراته التهديفية العالية وأن الفضل فيما وصل إليه يعود لله سبحانه وتعالى ثم لحلمى طولان مدرب إنبى.

وقال خالد متولى خلال حواره مع الإعلامى مدحت شلبى في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "محمد شريف موهبة عالية جدًا، وبستغرب من اللى بيقول إنه لا يجيد ضربات الرأس".

وتابع خالد متولى: "كنا متابعين محمد شريف من أيام وادى دجلة وكنا نرغب في ضمه، لأنه يمتلك مميزات كبيرة جدا بيلعب برجليه الاثنين وبيلعب براسه بشكل قوى جدا".

وأضاف خالد متولى: "حلمى طولان طوّر أداء محمد شريف وكان هداف الفريق، ومجدى أفشة من ناشئى إنبى ويرجع الفضل لكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين فى إنبى لأنه مكتشف النجوم فى إنبى.. ولسه هيكمل تانى".

وأوضح مدرب إنبى السابق: "رمضان صبحى خسر كتير لما ساب الأهلى، وأعتقد أن الاحتراف في تركيا هي الحل الأفضل له من البقاء في بيراميدز، وأتأثر مستواه كتير في بيراميدز". جدير بالذكر أن خالد متولى تولى فريق إنبى أكثر من مرة وحقق نجاحات كبيرة مع الفريق البترولى.