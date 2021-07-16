شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى: مستثمر عربى يساهم فى بناء استاد الاتحاد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندري، أن القيادة السياسية ساعدت فى بناء الفرع الجديد للنادى والحصول على أرض إضافية فى سموحة.

وأضاف مصيلحى في تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورتس، أن أغسطس 2017 كان حدثا تاريخيا بالبدء فى الفرع الجديد بسموحة، والذى تم حتى الآن إنجاز 25% منه مع اقتراب افتتاح المجمع التجارى والمسجد أيضا. وأكد مصيلحى أن هناك مستثمرا عربيا يساهم فى بناء استاد الاتحاد الجديد فى برج العرب.

واختتم مصيلحى حديثه أن تنفيذ الفرع الثالث فى برج العرب سيتم على عدة مراحل، ومقرر أن يضم ملعب كرة قدم وفندقا على أعلى مستوى.

وفى سياق آخر، حدد الجهاز الفني للاتحاد السكندري، بقيادة العميد حسام حسن، 8 مراكز بحد أقصى، في صفوف زعيم الثغر تحتاج للتدعيم في الصيف المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

وجاءت على راس المراكز حراسة المرمى الذي بات أولوية قصوى في النادي، في ظل رغبة الزمالك في عدم تمديد إعارة محمد صبحي لسيد البلد، واستبعاد عماد السيد من المشاركة في الأشهر الخمسة الأخيرة.