شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يرد على أزمة القرار الوزارى: منعرفش مين السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم عادل مصطفى، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، عن سبب الخلاف القائم يين أشرف حافظ المدير الفني لعبد اللطيف منيع لاعب منتخب الرومانية، واتحاد اللعبة، والذى نشب بسبب القرار الوزارى الخاص بسفر المنتخب إلى طوكيو.

وقال إبراهيم مصطفى فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن كشف الأسماء الخاص بالبعثة والذى تم إرساله إلى اللجنة الأولمبية، والتى بدورها تخاطب الوزارة لاستخراج القرار، مختلف عن المسميات المذكورة فى القرار الوزارى الصادر سبب الأزمة.

وأضاف عضو المجلس قائلا: "الكشف المرسل من الاتحاد أن أشرف حافظ مدير فنى رومانى، وفرج عبد الرازق مدير فنى حرة ومحمد طلبة مدير فنى بنات، ومحمد إبراهيم مدير فنى رومانى أيضا، وتم توجيه إلى الأولمبية، ولا نعرف من أين جاء الخطأ ومن المتسبب فى هذا التغيير".

وشهدت الساعات القليلة الماضية أزمة داخل أروقة اتحاد المصارعة بسبب القرار الوزارى الصادر والخاص بسفر بعثة المنتخب إلى اليابان للمشاركة فى أولمبياد طوكيو.