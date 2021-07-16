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شكرا لقرائتكم خبر عن ضحكة أفشة وسيلفى عبد الحفيظ الأبرز.. كواليس مران الأهلي استعدادا للنهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي الثاني في المغرب أمس الخميس في ملعب كهرماء استعدادا للقاء كايزر تشيفز غدا السبت في ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا العديد من الكواليس المهمة، والتي يأتي على رأسها التقاط سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر صور "السيلفى" مع أقدم مشجع مصري للأحمر في المغرب.
كما حرصت مجموعة من الأطفال على التقاط الصور التذكارية مع صلاح محسن مهاجم الأهلى وبدر بانون وسط حالة من البهجة والسعادة، كما ظهرت علامات التفاؤل والسعادة على جميع الحاضرين في المران.
واستهل بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، مران الفريق بمحاضرة مع اللاعبين ، للتحدث عن عدة أمور فنية خاصة بمباراة النهائي الإفريقي وخاض الأهلي مران على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
هذا ويحضر بيتسو موسيماني، ومعه كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النهائي الإفريقي، الذي يعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الجمعة، بتوقيت المغرب «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة». ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة كايزر تشيفز،واستعدادات الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح الأمس، الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».