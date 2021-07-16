شكرا لقرائتكم خبر عن ضحكة أفشة وسيلفى عبد الحفيظ الأبرز.. كواليس مران الأهلي استعدادا للنهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الأهلي الثاني في المغرب أمس الخميس في ملعب كهرماء استعدادا للقاء كايزر تشيفز غدا السبت في ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا العديد من الكواليس المهمة، والتي يأتي على رأسها التقاط سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر صور "السيلفى" مع أقدم مشجع مصري للأحمر في المغرب.

كما حرصت مجموعة من الأطفال على التقاط الصور التذكارية مع صلاح محسن مهاجم الأهلى وبدر بانون وسط حالة من البهجة والسعادة، كما ظهرت علامات التفاؤل والسعادة على جميع الحاضرين في المران.

واستهل بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، مران الفريق بمحاضرة مع اللاعبين ، للتحدث عن عدة أمور فنية خاصة بمباراة النهائي الإفريقي وخاض الأهلي مران على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هذا ويحضر بيتسو موسيماني، ومعه كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النهائي الإفريقي، الذي يعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الجمعة، بتوقيت المغرب «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة». ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة كايزر تشيفز،واستعدادات الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح الأمس، الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».