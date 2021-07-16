شكرا لقرائتكم خبر عن فوزى البنزرتي: الأهلي الأقرب للتتويج بأفريقيا.. والزمالك صعب يعوض ساسـي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي والمتوج بلقب الدوري المغربى، أن الأهلي هو الأقرب للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها غدا السبت على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأضاف البنزرتي في تصريحات تلفزيونية: "فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ليس صيداً سهلاً، وفريق منظم دفاعياً وهجومياً، لكن الأهلي الأقرب للتتويج بلقب دوري الأبطال، نظراً لفارق الخبرات بين الفريقين ، لذلك أرى أن المارد الأحمر هو المرشح الأقوى لحسم اللقب الأفريقي العاشر".

واختتم البنزرتي: "فرجاني ساسي لاعب متميز، والزمالك سيتأثر كثيراً برحيله، كما لن يستطيع تعويضه خلال موسم الانتقالات المقبل" .

وفى سياق آخر، حرص السفير المصري في المغرب، أشرف إبراهيم، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذى أقيم بملعب «كهرماء» بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ورحب مسئولو بعثة الأهلي في المغرب، بالسفير المصري، الذي حرص على حضور المران لدعم ومؤازرة الفريق قبل نهائي إفريقيا.

هذا وقد إستهل بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، مران الفريق بالأمس الخميس بمحاضرة مع اللاعبين ، للتحدث عن عدة أمور فنية خاصة بمباراة النهائي الإفريقي.

وخاض الأهلي مران الأمس على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هذا ويحضر بيتسو موسيماني، ومعه كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النهائي الإفريقي، الذي يعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الجمعة، بتوقيت المغرب «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة». ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة كايزر تشيفز،واستعدادات الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح الأمس، الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».