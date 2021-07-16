شكرا لقرائتكم خبر عن فوزى البنزرتي: الأهلي الأقرب للتتويج بأفريقيا.. والزمالك صعب يعوض ساسـي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي والمتوج بلقب الدوري المغربى، أن الأهلي هو الأقرب للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها غدا السبت على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وأضاف البنزرتي في تصريحات تلفزيونية: "فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ليس صيداً سهلاً، وفريق منظم دفاعياً وهجومياً، لكن الأهلي الأقرب للتتويج بلقب دوري الأبطال، نظراً لفارق الخبرات بين الفريقين ، لذلك أرى أن المارد الأحمر هو المرشح الأقوى لحسم اللقب الأفريقي العاشر".
واختتم البنزرتي: "فرجاني ساسي لاعب متميز، والزمالك سيتأثر كثيراً برحيله، كما لن يستطيع تعويضه خلال موسم الانتقالات المقبل" .
وفى سياق آخر، حرص السفير المصري في المغرب، أشرف إبراهيم، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذى أقيم بملعب «كهرماء» بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ورحب مسئولو بعثة الأهلي في المغرب، بالسفير المصري، الذي حرص على حضور المران لدعم ومؤازرة الفريق قبل نهائي إفريقيا.
هذا وقد إستهل بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، مران الفريق بالأمس الخميس بمحاضرة مع اللاعبين ، للتحدث عن عدة أمور فنية خاصة بمباراة النهائي الإفريقي.
وخاض الأهلي مران الأمس على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
هذا ويحضر بيتسو موسيماني، ومعه كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النهائي الإفريقي، الذي يعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الجمعة، بتوقيت المغرب «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة». ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة كايزر تشيفز،واستعدادات الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح الأمس، الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».