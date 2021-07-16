شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة رباعي الأهلي الأوليمبى في المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نتيجة المسحة التي خضع لها محمد الشناوي وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، رباعي الفريق أمس جاءت سلبية. وأجرى رباعي الأهلي مسحة طبية مساء، الأربعاء، بمقر إقامة الفريق بالمغرب.

ويأتي إجراء المسحة لرباعي الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، حيث تقرر إجراء رباعي الأهلي مسحتين قبل سفرهم إلى اليابان للانضمام للمنتخب الأوليمبي والمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

ومن المقرر أن يجري رباعي الأهلي مسحة ثانية الجمعة، بمقر إقامة الفريق بالمغرب أيضا.

كما أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الأهلي صباح أمس الخميس، قبل خوض المباراة النهائية أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وخضع أفراد بعثة النادي الأهلي للمسحة الطبية حسب تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قبل المباراة بـ48 ساعة، حيث ظهرت النتيجة سلبية لجميع أفراد البعثة.

يذكر أن قائمة الأهلي في المغرب، تضم 28 لاعباً، وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي..

وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.