سلبية مسحة رباعي الأهلي الأوليمبى في المغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة رباعي الأهلي الأوليمبى في المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نتيجة المسحة التي خضع لها محمد الشناوي وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، رباعي الفريق أمس جاءت سلبية. وأجرى رباعي الأهلي مسحة طبية مساء، الأربعاء، بمقر إقامة الفريق بالمغرب.
ويأتي إجراء المسحة لرباعي الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، حيث تقرر إجراء رباعي الأهلي مسحتين قبل سفرهم إلى اليابان للانضمام للمنتخب الأوليمبي والمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.
ومن المقرر أن يجري رباعي الأهلي مسحة ثانية الجمعة، بمقر إقامة الفريق بالمغرب أيضا.
كما أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الأهلي صباح أمس الخميس، قبل خوض المباراة النهائية أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.
وخضع أفراد بعثة النادي الأهلي للمسحة الطبية حسب تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قبل المباراة بـ48 ساعة، حيث ظهرت النتيجة سلبية لجميع أفراد البعثة.
يذكر أن قائمة الأهلي في المغرب، تضم 28 لاعباً، وهم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي..
وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.