شكرا لقرائتكم خبر عن البنزرتى: الزمالك فاوضنى الموسم الماضى ولم نتفق.. والتجديد للوداد سابق لأوانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فوزى البنزرتى، المدير الفنى لفريق الوداد المغربى، أن تجديد تعاقده مع الوداد البيضاوى سابق لأوانه، قائلا: "ليس وقته الآن".

وأضاف البنزرتى فى تصريحات لبرنامج ملعب أون مع شوبير أن الزمالك فاوضه الموسم الماضى ولكن لم نتوصل لاتفاق، كما أن المفاوضات كانت عبارة عن مفاوضات شفوية مجرد كلام.

وعن مفاوضات بيراميدز معه الفترة الماضية أشار مدرب فريق الوداد إلى أن الوقت الحالى لا توجد أى مفاوضات مع أى فريق مصرى.

وكشف البنزرتى أن فريق الوداد كان يستحق ركلة جزاء أمام كايزر تشيفز فى نهائي نصف نهائي دوري الأبطال، ولكن استطاع الوداد أن يفرض تفوقا مطلقا على الفريق الجنوب أفريقي فى ذهاب وإياب نصف النهائي، لكن لم نسجل أى هدف.