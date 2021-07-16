شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: ملف ساسى انتهى وبعض الجماهير عاطفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، أن الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، أسدل الستار رسميًا على هذا الملف بعدما كان هناك بعض جماهير قلعة ميت عقبة، تضع الآمال على عودته مرة أخرى، قائلاً: "أنا شخصيًا توقعت ما حدث منذ أكثر من شهرين، ولكن بعض الجماهير عاطفية وتتعاطف مع أى لاعب وفى بعض الأحيان لا ترى مصلحة الزمالك"، متابعًا: "فى وقت كأس العالم للأندية كنت أعلم أن فرجانى ساسى لو لم يحصل على أمواله كان يُهدد بالإمضاء لنادى الدحيل القطرى، وكنت أعلم هذه الأشياء من خلال وكيل فرجانى بشكل مباشر، الذى قال إنه خلال 3 أيام لو لم يحصل على أمواله سيذهب للتوقيع فى قطر".

وتابع الغندور خلال تقديم برنامجه زملكاوى، المُذاع عبر قناة الزمالك: "اليوم فرجانى ساسى ينشر رسالة يُنهى بها علقته بنادى الزمالك ويقول إنها سنة الحياة"، مضيفًا: "بعد هذه الرسالة بدأت التسريبات تخرج بشأن وجود تقارير تركية عن وجود مفاوضات مع اللاعب التونسى من نادى جوزتيبى التركى، والذى احتل المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى التركى، الذى يضم 21 فريقا".

وتساءل: "هناك العديد من التساؤلات التى من الممكن أن يتم طرحها أولها المبلغ الذى قد يتقاضاه فرجانى ساسى فى تركيا خاصة أن مصطفى محمد أفضل مهاجم فى أفريقيا ويحصل على 700 ألف يورو بعد احترافه لنادى جالطة سراى التركى أحد أشهر وأعظم وأغنى الأندية التركية"، مضيفًا: "هل من الممكن أن يكون فرجانى ساسى عندما سافر منذ 4 أشهر فى تركيا للتفاوض مع النادى التركى".

واستطرد الغندور: "يوم 2 فبراير الماضى فرجانى ساسى حصل على طرد فى مباراة الزمالك وغزل المحلة، فى الجولة الحادية عشر من الدورى الممتاز، وبعدها طلب إذن للسفر إلى تونس يوم 7 فبراير الماضى، ثم فوجئنا بعد ذلك أنه سافر إلى تركيا وقام مصطفى محمد بنشر صورة معه فى تركيا يوم 15 من الشهر نفسه"، متابعًا: "هل ذهب فرجانى فى إجازة لتركيا أم للتفاوض أو التعاقد مع نادى تركى، خاصة بعدما تراجع نادى الدحيل القطرى عن تفعيل التعاقد معه".

واستكمل: "فرجانى ساسى أرسل خطابا للزمالك يفيد بانتهاء عقده وأن له مستحقات مالية أكثر مما تم إيداعها فى حسابه من قبل اللجنة الحالية التى تُدير النادى"، مشددًا: "الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا يعتبر أن العقود تنتهى بنهاية موسم 2020 – 2021، ومع ذلك يقول إن عقده انتهى ورفض العودة لنادى الزمالك لاستكمال تعاقده، كما أن طبيب المنتخب التونسى خرج وأعلن عن إصابته خلال معسكر المنتخب التونسى الأخير ورفض بعدها العودة".

واختتم خالد الغندور: "من الواضح أن فرجانى ساسى سيبدأ خلال الأيام المقبلة فترة إعداد مع ناديه الجديد، فكان عليه أن يخرج ويقول كلمتين للجماهير فخرج بهذه الرسالة، على الرغم أنه سبق وأبلغ الزمالك بها عن طريق محاميه"، مضيفًا: "قصة ساسى مع الزمالك انتهى وقصتنا المقبلة جلب لاعب جديد لا يقل قيمة عن ساسى ويكون إضافة للزمالك".