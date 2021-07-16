شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: العاشرة ستفرق جدا مع اللاعبين.. وأتمنى مشاركة محمد هانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلى الأسبق، أن مواجهة الاهلى مع كايزر تشيفز يوم السبت ستكون صعبة جدا ولا تعترف بالتاريخ ولا الأرقام وتحتاج بذل مجهود كبير للفوز بها.

وقال وليد صلاح في مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "المباراة النهائية لا تعترف بالتاريخ والأرقام ومن سيكون في حالته سيحقق اللقب وأتمنى أن يكون للأهلى، والأهلى يحتاج لتسجيل هدف بدرى يفتح المباراة، ولو الألهى سجل سيسهل المباراة كثير عليه خاصة أن كايرز تشيفز فريق دفاعى قوى وسيضر للخروج بحثا عن هدف التعادل والأهلى سيسجل المزيد".

وأضاف أمير الموهوبين: "من وجهتى نظرى أنتمنى أن يدفع بمحمد هانى في الظهير الأيمن على حساب أكرم توفيق في حالة أنه في مستواه لأنه أكثر هجوميا من أكرم والمباراة ستكون هجومية، ولكن أتوقع مشاركة أكرم توفيق لأن موسيمانى مدرب عادل وأكرم ماشى كويس".

وأوضح وليد صلاح: "الجيل الحالي محتاج البطولة دى لتزيد من ثقة اللاعبين في أنفسهم خاصة أنها البطولة الثانية على التوالي، وهناك لاعبين ستفرق جدا في مشوارهم مع الأهلى زى أفشة وطاهر وحسين ومحمد شريف وغيرهم".

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة فريق كايزر تشيفز، المقرر لها التاسعة من مساء السبت بتوقيت القاهرة، "الثامنة بتوقيت المغرب"، على استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.