شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العدوى حكما لمباراة بيراميدز والمقاولون بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم أحمد العدوى لإدارة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب فى الدورى العام، ويعاونه كل من محمد السيد ومحمد مجدى سليمان مساعدان، وعارف عشرى حكم رابع، ومحمود دسوقى حكم فيديو ومحمود وفا حكم مساعد فيديو.

وأعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز على ملعب الجبل الأخضر بدون ثلاثى المنتخب الأولمبى رمضان صبحى وأسامة جلال وإبراهيم عادل.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره المقاولون العرب في التاسعة من مساء الجمعة على استاد الجبل الأخضر في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 24 من الدوري الممتاز.

وضم المدرب اليوناني 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر.

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمد فاروق.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.