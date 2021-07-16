مدرب الوداد: لن يفوز كايزر تشيفز على الأهلي إلا صدفة أو بالحظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح فوزي البنزرتي المدير الفني لنادي الوداد البيضاوي المغربي، بأن الأهلي هو الأقرب للفوز بدوري أبطال إفريقيا، موضحًا أن كايزر تشيفز أقل كثير في المستوى، وذلك قبل مباراة السبت المقبل في الدار البيضاء.

وقال البنزرتي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "كايزر تشيفز يلعب بطريقة دفاعية تمامًا ويعتمد في الأغلب على 5-3-2."

وتابع: "كايزر تشيفز ليس قريب من الأهلي على الإطلاق، ولو فاز سيكون بالصدفة أو الحظ، لأنه يعتمد على الدفاع الكلي ولا يملك أي شيء أخر سوى الدفاع".

وأضاف: "لديه مهاجم اسمه ماركوفيتش، والأخر كولومبي كما أنه لاعب في وسط الميدان جيد، وحارس مرمى ممتاز".

وواصل: "يجب على الأهلي الاحتراس من الهجمات المرتدة، لأنهم يقطعون الكرة ويلعبوها بشكل مباشر للأمام بأسرع وقت، وأيضًا عدك التسرع هام للغاية من جانب الخط الخلفي والمناطق الأمامية خاصة أنها مباراة واحدة".

وتحدث عن موقف محمد أوناجم المعار من الزمالك للوداد، قائلًا :"لا أعرف حتى الآن إن كان محمد أوناجم سوف يعود إلى الزمالك من جديد أو يستمر في الوداد، لكنه في الوقت الحاضر استعاد الروح وعاد لاعبًا مميزًا كما كان من قبل واستعاد مستواه الذي تأثر بعض الشيء بعد اللعب كثيرًا في الزمالك".

أما عن المفاوضات التي حدثت مع أندية مصرية، فقال: "الزمالك فاوضني الموسم الماضي لكن لم تستمر المفاوضات إلى درجة متقدمة، وما حدث مع بيراميدز لا يرتقي لدرجة المقاوضات وكان مجرد حديث".