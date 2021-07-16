الأهلي بدون كورونا.. سلبية مسحة نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف أحمد أبو عبلة طبيب فريق النادي الأهلي عن سلبية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا الخاصة بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال السبت المقبل في المغرب بالدار البيضاء على ملعب مركب محمد الخامس.

قائمة الأهلي تضم 28 لاعباً، بالإضافة إلى أفراد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، ولم تسجل أي إصابات بالفيروس بينهم.

محمود الخطيب يترأس بعثة النادي الأهلي في المغرب، حيث يقود الكتيبة الحمراء أملاً في حصد اللقب العاشر في دوري أبطال إفريقيا.