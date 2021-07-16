شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 15/7/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس، الموافق 15 يوليو 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها فرجاني ساسي يودع جماهير الزمالك: "هي دي سنة الحياة"، وموسيماني يدرس تغيير طريقة اللعب فى نهائي أفريقيا ، وسموحة يعتذر عن مواجهة الزمالك وديا فى معسكر الإسكندرية، وكشافة أوروبيون يتابعون ثلاثى الأهلي بموقعة نهائى أفريقيا، والمنتخب الاولمبي يتوجه إلى طوكيو بطائرة خاصة.

فرجاني ساسي يودع جماهير الزمالك : "هي دي سنة الحياة"

ودع التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك ، جماهير القلعة البيضاء واللاعبين والجهاز الفني في رسالة له علي حسابه الشخصي بموقع تويتر ، بعد ما انتهت علاقته بشكل رسمي مع الفريق بعد انتهاء تعاقده .

قرر نادى فاركو الصاعد حديثاً للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه إنهاء تعاقده بالتراضى مع 14 لاعباً حيث تم توجيه خطاب شكر لهم تقديراً على مجهوداتهم مع النادى. المنتخب الاولمبي يتوجه إلى طوكيو بطائرة خاصة.. صور وفيديو توجه منتخب مصر الأوليمبى إلي طوكيو على متن طائرة خاصة استعدادا للمشاركة في اوليمبياد 2021 التي تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة أسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم استراليا يوم 28

كشافة أوروبيون يتابعون ثلاثى الأهلي بموقعة نهائى أفريقيا

علم ”الخليج 365” أن هناك عددا من كشافي اللاعبين وشركات التسويق الأجنبية ستتابع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، لمتابعة عدد من لاعبي الفريقين في هذه المباراة الهامة، خاصة لاعبي الأهلي المميزين الذين تراقبهم عدد من الأندية الأوروبية في القترة الحالية.

سموحة يعتذر عن مواجهة الزمالك وديا في معسكر الإسكندرية

اعتذر فريق سموحة عن خوض مباراة ودية أمام الزمالك خلال فترة توقف الدوري الحالية، بعد مخاطبته من جانب الجهاز الإداري للفريق الأبيض لخوض ودية.

موسيماني يدرس تغيير طريقة اللعب فى نهائي أفريقيا

يخطط بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لإجراء تعديلات على طريقة لعب الأهلي في مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويدرس أكثر من سيناريو سواء العودة للعب بطريقة 4/3/3 أو الاستمرار بطريقة 4/2/3/1 لاختيار الأفضل فيهما، بما يتناسب مع طريقة لعب الفريق الجنوب أفريقي.

الزمالك يقترب من حسم صفقة مهند لاشين

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، اقتراب حسم صفقة مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون بديل للتونسي فرجاني ساسي لاعب الأبيض الذى أعلن الرحيل بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

الأهلى يعلن جاهزية والتر بواليا لموقعة كايزر تشيفز بالنهائى الأفريقى

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن الكونغولى والتر بواليا لاعب الفريق شارك فى مران الأمس بالمغرب دون آلام، ليؤكد جاهيزته تماماً للمباريات حال رغبة الجهاز الفنى فى ذلك.

شاهد تدريب المنتخب الأولمبي الصباحي قبل السفر لطوكيو

أدي المنتخب الأولمبي مرانه الصباحي اليوم الخميس في مقر إقامة معسكر الفريق وداخل الجيم قبل التوجه إلى المطار والسفر إلى اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

مسحة طبية لرباعى الأهلى المشارك فى أولمبياد طوكيو

أجرى محمد الشناوى وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر رباعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة طبية مساء أمس الأربعاء، بمقر إقامة الفريق بالمغرب.