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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الخميس 15 / 7 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها سلبية المسحة الطبية التى خضع لها الفريق الأحمر استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائي دورى أبطال أفريقيا.

سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز بنهائى دورى أبطال أفريقيا

أسفرت المسحة الطبية التى خضع لها فريق الأهلي استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائي دورى أبطال أفريقيا عن سلبية المسحة.

قال ياسر ريان، نجم الأهلى الأسبق، إن فرص المارد الأحمر أكبر في الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى في المباراة المقرر إقامتها بعد غد السبت في المغرب في نهائي دورى أبطال أفريقيا، مؤكدا أن التاريخ ينصف أصحاب الرداء الأحمر في هذه المواجهة المرتقبة.

وصل ثلاثي فريق الشباب، ميدو حسام ومصطفى فوزي ومحمد أحمد "بيسو"، إلى نادي زيزكوف التشيكي وانضموا إليه رسميا لمدة موسمين على سبيل الإعارة بعد تمديد عقدهم مع النادي قبل السفر.

حرص السفير المصري في المغرب، أشرف إبراهيم، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقام حاليا بملعب «كهرماء» بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حضر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري ظهر اليوم، الخميس، محاضرة تنظيمية؛ استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

عبد الحفيظ يحفز لاعبي الأهلي من أجل حصد العاشرة يحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على التحدث مع لاعبي الفريق الأحمر خلال المحاضرات التي يعقدها الجهاز الفني لتحفيز اللاعبين والشد من أزرهم من أجل تحقيق الفوز على كايزر تشيفز في المباراة التي ستجمعهما يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يفاضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بين الثنائي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات من أجل الاعتماد على أحدهما للعب بجوار محمد شريف ومحمد مجدي أفشة بقيادة هجوم الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل حال تغيير طريقة اللعب والعودة للعب بثلاثي وسط دفاعي.

يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومعه محمد الشناوى كابتن الفريق، غدًا المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء بعد غدٍ السبت.

كشف أشرف إبراهيم السفير المصري في المغرب، الترتيبات الأخيرة في استعدادات المغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل.

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن الكونغولى والتر بواليا لاعب الفريق شارك فى مران الأمس بالمغرب دون آلام، ليؤكد جاهيزته تماماً للمباريات حال رغبة الجهاز الفنى فى ذلك.

يخطط بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لإجراء تعديلات على طريقة لعب الأهلي في مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويدرس أكثر من سيناريو سواء العودة للعب بطريقة 4/3/3 أو الاستمرار بطريقة 4/2/3/1 لاختيار الأفضل فيهما، بما يتناسب مع طريقة لعب الفريق الجنوب أفريقي.