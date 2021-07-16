شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد وجهازه الفنى يحضرون ودية ناشئى سيراميكا ودمياط لاكتشاف المواهب.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا، على حضور المباراة الودية التجريبية، بين ناشئي النادي مواليد 99 / 2001 ودمياط مساء اليوم، والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفضل المدير الفني لفريق سيراميكا مشاهدة لاعبي قطاع الناشئين على أرض الواقع، في إطار الاستراتيجية التى وضعتها إدارة النادي لمتابعة المواهب الموجودة لتدعيم صفوف الفريق الأول.
وحضر الجهاز الفني بالكامل المباراة، وقاموا بمتابعة جميع اللاعبين، وأقيمت المباراة على 3 أشواط لمدة 35 دقيقة لكل شوط.
وأشاد ضياء السيد بالعديد من العناصر الشابة من فريق سيراميكا الذين ينتظرهم مستقبل كبير في كرة القدم، وشدد على أنه سيستعين بالعديد من العناصر المميزة خلال المرة المقبلة لاكتساب اللاعبين خبرات أكثر.
وفى سياق آخر، فاز نادي سيراميكا على فريق البنك الأهلي، بهدف مقابل لا شىء، في المباراة الودية التي خاضها الفريقان وقدم الفريقان مباراة حماسية، في إطار استعداداتهما لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.
سجل ميدو جابر هدف فوز فريق سيراميكا بعد مرور 4 دقائق من بداية الشوط الأول، بعد نجاح محمد إبراهيم في الضغط على مدافع البنك الأهلي، واستخلاص الكرة وتمريرها إلى ميدو جابر الذي سدد مباشرة في المرمى مسجلًا هدف اللقاء الوحيد
وأجرى ضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا، عددًا من التغيرات، لمنح الفرصة لبعض اللاعبين، وعدد من الناشئين حتى يكتسبوا حساسية المباريات.
وشن فريق البنك الأهلي، عددًا من الهجمات، لكن تألق حمزة عوض حارس المرمى، حافظ على تفوق سيراميكا حتى نهاية اللقاء.
يذكر أن فريق سيراميكا يستعد لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين يوم 5 أغسطس المقبل.