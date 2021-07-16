شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد وجهازه الفنى يحضرون ودية ناشئى سيراميكا ودمياط لاكتشاف المواهب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا، على حضور المباراة الودية التجريبية، بين ناشئي النادي مواليد 99 / 2001 ودمياط مساء اليوم، والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفضل المدير الفني لفريق سيراميكا مشاهدة لاعبي قطاع الناشئين على أرض الواقع، في إطار الاستراتيجية التى وضعتها إدارة النادي لمتابعة المواهب الموجودة لتدعيم صفوف الفريق الأول.

وحضر الجهاز الفني بالكامل المباراة، وقاموا بمتابعة جميع اللاعبين، وأقيمت المباراة على 3 أشواط لمدة 35 دقيقة لكل شوط.

وأشاد ضياء السيد بالعديد من العناصر الشابة من فريق سيراميكا الذين ينتظرهم مستقبل كبير في كرة القدم، وشدد على أنه سيستعين بالعديد من العناصر المميزة خلال المرة المقبلة لاكتساب اللاعبين خبرات أكثر.