شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أهداف حصيلة جيل الأهلي الحالى فى نهائيات دوري أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو على استعدادات النادى الأهلى لمواجهة فريق كايزر تشيفز، المقرر لها التاسعة من مساء السبت بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب»، على استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويأمل الأهلى فى مواصلة حصد البطولات بالتتويج باللقب العاشر فى تاريخه أمام كايزر تشيفز والعودة مجددا لكأس العالم للأندية للموسم الثانى على التوالى بعدما حقق اللقب الموسم الماضى على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقبل ليلة السبت، نجح 3 لاعبين فقط في قائمة الأهلى الحالية في التسجيل من قبل في نهائيات دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 أهداف قبل مواجهة كايزر تشيفز.

وليد سليمان

يعد وليد سليمان هداف الجيل الحالي في نهائيات بطولة أفريقيا برصيد 3 أهداف جاءت جميعها في شباك الترجى التونسى عامي 2012، و2018.

سجل وليد سليمان الهدف الثانى في شباك الترجى عام 2018 في ملعب رادس، ليكون التتويج الأهلاوى في الأراضى التونسية، بعد تمريرة رائعة من محمد ناجى جدو.

وفى ذهاب نهائي 2018 سجل وليد سليمان ثنائية في شباك الترجى في استاد القاهرة من ركلتى جزاء حصل عليهما المغربى وليد أزارو ونفذهما بنجاح الحاوى.

يأتي عمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلى في المركز الثانى برصيد هدفين في نهائيات دوري أبطال أفريقيا، جاءت في 2018 أمام الترجى التونسى، والهدف الثانى في الزمالك العام الماضى في نهائي القرن.

هدف السولية فى الزمالك

آخر اللاعبين وآخر الأهداف كان من نصيب محمد مجدى أفشة في شباك الزمالك في الموسم الماضى والذى أطلق عليه نهائي القرن، والذى حسمه الأهلى بهدفين مقابل هدف.