7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس، الموافق 15 يوليو 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة أبرزها، موسيماني يدرس تغيير طريقة اللعب فى نهائي أفريقيا، وفرجاني ساسي يودع جماهير الزمالك: "هي دي سنة الحياة"، والمنتخب الأولمبي يتوجه إلى طوكيو بطائرة خاصة.

موسيماني يدرس تغيير طريقة اللعب فى نهائي أفريقيا

يخطط بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لإجراء تعديلات على طريقة لعب الأهلي في مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويدرس أكثر من سيناريو سواء العودة للعب بطريقة 4/3/3 أو الاستمرار بطريقة 4/2/3/1 لاختيار الأفضل فيهما، بما يتناسب مع طريقة لعب الفريق الجنوب أفريقي.

فرجاني ساسي يودع جماهير الزمالك : "هي دي سنة الحياة"

ودع التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك ، جماهير القلعة البيضاء واللاعبين والجهاز الفني في رسالة له علي حسابه الشخصي بموقع تويتر ، بعد ما انتهت علاقته بشكل رسمي مع الفريق بعد انتهاء تعاقده .

قرر نادى فاركو الصاعد حديثاً للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه إنهاء تعاقده بالتراضى مع 14 لاعباً حيث تم توجيه خطاب شكر لهم تقديراً على مجهوداتهم مع النادى. المنتخب الاولمبي يتوجه إلى طوكيو بطائرة خاصة.. صور وفيديو توجه منتخب مصر الأوليمبى إلي طوكيو على متن طائرة خاصة استعدادا للمشاركة في اوليمبياد 2021 التي تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة أسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم استراليا يوم 28 يوليو.

الزمالك يقترب من حسم صفقة مهند لاشين

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، اقتراب حسم صفقة مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون بديل للتونسي فرجاني ساسي لاعب الأبيض الذى أعلن الرحيل بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.