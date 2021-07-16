شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز بنهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت المسحة الطبية التى خضع لها فريق الأهلي استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائي دورى أبطال أفريقيا عن سلبية المسحة.

وكشف أحمد شوبير، خلال برنامج "مع شوبير"، الذى يقدمه على قناة أون تايم سبورتس، أن المسحة جاءت سلبية وسلامة لاعبى الفريق. وشارك اللاعبون فى محاضرة تنظيمية من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وأكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أنه يريد أن يكون جزءا من تاريخ المارد الأحمر، مشيرا إلى تفاؤله برئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي رئيسه السابق في صن داونز، وذلك قبل مواجهة كايزر تشيفز مساء السبت فى الدار البيضاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا.