شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: الأهلي هيفوز على كايزر بثلاثية والتاريخ ينصف الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ياسر ريان، نجم الأهلى الأسبق، إن فرص المارد الأحمر أكبر في الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى في المباراة المقرر إقامتها بعد غد السبت في المغرب في نهائي دورى أبطال أفريقيا، مؤكدا أن التاريخ ينصف أصحاب الرداء الأحمر في هذه المواجهة المرتقبة.

وأضاف ريان في تصريحات لـ"الخليج 365" أن كل العوامل تصب فى مصلحة الأهلى للفوز على كايزر تشيفز، لافتا إلى أن الأحمر يقدم أداء جيدا طوال الفترة الماضية على مستوى المسابقة المحلية، الأمر الذى يرجح من فرصهم في التتويج باللقب العاشر.

وتوقع نجم الأهلى الأسبق فوز الأهلى على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف نظيفة، مشيرا إلى أنه حال لعب الفريق الجنوب أفريقى بطريقة دفاعية فإنه لن يصمد والمخزون البدنى لن يساعده للحفاظ على شباكه نظيفة.

وتابع ريان: "أتوقع أن يلعب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى بطريقته العادية أمام كايزر تشيفز، وأتمنى أن يكون التوفيق حليف النادى الأهلى ويحصل على النجمة العاشرة ويضيفها إلى خزائنه ويسعد جماهير القلعة الحمراء".

وفى سياق آخر حرص السفير المصري في المغرب أشرف إبراهيم، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقام حاليا بملعب «كهرماء» بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ورحب مسئولو بعثة الأهلي في المغرب، بالسفير المصري، الذي حرص على حضور المران لدعم ومؤازرة الفريق قبل نهائي إفريقيا.

هذا وقد إستهل بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، مران الفريق اليوم الخميس بمحاضرة مع اللاعبين ، للتحدث عن عدة أمور فنية خاصة بمباراة النهائي الإفريقي.

وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هذا ويحضر بيتسو موسيماني، ومعه كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النهائي الإفريقي، الذي يعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ الجمعة، بتوقيت المغرب «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة». ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة كايزر تشيفز،

واستعدادات الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف». يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح اليوم، الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».