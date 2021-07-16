شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: الأهلي هيفوز على كايزر بثلاثية والتاريخ ينصف الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال ياسر ريان، نجم الأهلى الأسبق، إن فرص المارد الأحمر أكبر في الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى في المباراة المقرر إقامتها بعد غد السبت في المغرب في نهائي دورى أبطال أفريقيا، مؤكدا أن التاريخ ينصف أصحاب الرداء الأحمر في هذه المواجهة المرتقبة.
وأضاف ريان في تصريحات لـ"الخليج 365" أن كل العوامل تصب فى مصلحة الأهلى للفوز على كايزر تشيفز، لافتا إلى أن الأحمر يقدم أداء جيدا طوال الفترة الماضية على مستوى المسابقة المحلية، الأمر الذى يرجح من فرصهم في التتويج باللقب العاشر.
وتوقع نجم الأهلى الأسبق فوز الأهلى على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف نظيفة، مشيرا إلى أنه حال لعب الفريق الجنوب أفريقى بطريقة دفاعية فإنه لن يصمد والمخزون البدنى لن يساعده للحفاظ على شباكه نظيفة.
وتابع ريان: "أتوقع أن يلعب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى بطريقته العادية أمام كايزر تشيفز، وأتمنى أن يكون التوفيق حليف النادى الأهلى ويحصل على النجمة العاشرة ويضيفها إلى خزائنه ويسعد جماهير القلعة الحمراء".
وفى سياق آخر حرص السفير المصري في المغرب أشرف إبراهيم، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقام حاليا بملعب «كهرماء» بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ورحب مسئولو بعثة الأهلي في المغرب، بالسفير المصري، الذي حرص على حضور المران لدعم ومؤازرة الفريق قبل نهائي إفريقيا.
هذا وقد إستهل بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، مران الفريق اليوم الخميس بمحاضرة مع اللاعبين ، للتحدث عن عدة أمور فنية خاصة بمباراة النهائي الإفريقي.
وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
هذا ويحضر بيتسو موسيماني، ومعه كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النهائي الإفريقي، الذي يعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ الجمعة، بتوقيت المغرب «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة». ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة كايزر تشيفز،
واستعدادات الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف». يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح اليوم، الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».