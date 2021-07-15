استقالة رئيس بنفيكا البرتغالي وسط اتهامات بالتهرب الضريبي وغسل أموال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 15 يوليه 2021

الخليج 365- متابعات

قالت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، إن لويس فيليبي فييرا، رئيس نادي بنفيكا، المنافس في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم، والذي تم إيقاف نشاطه بعد اعتقاله في مزاعم تهرب ضريبي وغسل أموال، استقال من منصبه.



ووفقا للتلفزيون والإذاعة الحكومية في البرتغال، فإن فييرا، الذي يترأس النادي منذ 18 عاما، قال في خطابين إلى رئيس مجلس الإدارة إنه لم يعد في وضع يسمح له بالقيام بواجباته عقب اعتقاله.

ولم يتسنَ لبنفيكا التعليق على الفور.