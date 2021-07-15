شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر القرار الوزارى سبب أزمة المصارعة قبل السفر لطوكيو ..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة داخل اروقة اتحاد المصارعة بسبب القرار الوزارى الصادر والخاص بسفر بعثة المنتخب الى اليابان للمشاركة فى أولمبياد طوكيو .

وهدد أشرف حافظ بتقديم الاستقالة بسبب المسمى الصادر له فى القرار وهو مدرب حرة بينما هو مدير فنى للاعب عبد اللطيف منيع .

ويعد عبد اللطيف منيع احد المرشحين لحصد ميدالية أولمبية فى ظل النتائج الطيبة التي حققها فى البطولات التى شارك بها فى الفترة الأخيرة .

حصل الخليج 365 على صورة من القرار الوزارى المتسبب فى الازمة ، والتى على إثرها شكا اللاعب بالسفر دون مدربه بعد تهديد حافظ بتقديم الاستقالة لعدم تقديره من جانب الاتحاد