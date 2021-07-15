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ننشر القرار الوزارى سبب أزمة المصارعة قبل السفر لطوكيو ..صورة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة داخل اروقة اتحاد المصارعة بسبب القرار الوزارى الصادر والخاص بسفر بعثة المنتخب الى اليابان للمشاركة فى أولمبياد طوكيو .

 

وهدد أشرف حافظ بتقديم الاستقالة بسبب المسمى الصادر له فى القرار وهو مدرب حرة بينما هو مدير فنى للاعب عبد اللطيف منيع .

 

ويعد عبد اللطيف منيع احد المرشحين لحصد ميدالية أولمبية فى ظل النتائج الطيبة التي حققها فى البطولات التى شارك بها فى الفترة الأخيرة .

 

حصل الخليج 365 على صورة من القرار الوزارى المتسبب فى الازمة ، والتى على إثرها شكا اللاعب بالسفر دون مدربه بعد تهديد حافظ بتقديم الاستقالة لعدم تقديره من جانب الاتحاد

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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