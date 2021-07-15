شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستعد للزمالك بثلاث وديات قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى عن برنامج استعدادات زعيم الثغر للقاء الزمالك المقرر له يومن 6 اغسطس والذى يتضمن خوض فريق الاتحاد لثلاث وديات أيام الجمعة أمام مركز شباب كفر الدوار فى السادسة مساء والسبت أمام مركز شباب سموحة فى السادسة مساء أيضا، والأحد أمام إحدى فرق الشركات.

وكان الفريق قد عاد للتدريبات عقب الراحة التى حصل عليها الفريق بسب توقف الدورى لمشاركة المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو والتى يخوض فيها مبارياته ضمن مجموعة تضم مصر والارجنتين واسبانيا واستراليا .

وأشاد العميد بالبرنامج الذى وضعه طارق سليمان خلال الأيام الماضية حيث خاض الفريق التدريبات على فترتين

ويسعى حسام حسن إلى تجهيز اللاعبين لعودة الدورى الممتاز وأولى لقاءاته أمام الزمالك على ملعب استاد الإسكندرية.

وصرف محمد مصيلحى رئيس النادى مكافأة الفوز على الإسماعيلى بالإضافة إلى صرف مكافأة إجادة من جيبه الشخصى