شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الاهلي بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص رضوان بلال مواطن مصري يقيم في المغرب علي حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم بالمغرب استعدادا لنهائي أفريقيا.

ويبلغ المشجع المصري 75 عاما ويقيم في المغرب منذ 43 عاما تقريبا ويحرص على دعم الاهلي في جميع مبارياته التي تقام بالمغرب.

وأكد رضوان بلال انه يحرص على حضور جميع مباريات الاهلي التي تقام في المغرب بسبب عشقه للنادي الكبير عبر تاريخه الطويل، موضحا أنه يتابع كذلك جميع مباريات الاهلي في جميع البطولات المحلية والقارية عبر الفضائيات.

وحرصت البعثة الرسمية للأهلى في المغرب علي استقبال المشجع الاهلاوي رضوان بلال علي هامش مران الفريق اليوم، وتقدم له الجميع بالشكر علي حرصه على دعم الاهلي ومؤزارته طوال هذه السنوات.

وخاض الاهلي مران اليوم علي ملعب كهرماء استعدادا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب في نهائي دوري أبطال أفريقيا