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محمد فاروق يعود لقائمة بيراميدز أمام المقاولون بعد إنتهاء إيقافه

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القاهرة - سامية سيد -  

شهدت قائمة فريق بيراميدز لمباراته غدا بالدورى أمام المقاولون العرب، عودة محمد فاروق لاعب الفريق بعد انتهاء إيقافه عقب مباراة الفريق السماوى أمام الرجاء المغربى فى قبل نهائى الكونفدرالية الافريقية، والتى تسببت فى ايقافه 

 

وقررت إدارة نادي بيراميدز تحويل محمد فاروق، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، للتحقيق؛ لما بدر منه في مباراة الرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

 

واعترض محمد فاروق على قرارات المدير الفني الأرجنتيني رودلفوا أروابارينا؛ بسبب عدم الدفع به مبكرا في مواجهة الرجاء، ودخل اللاعب في مشادة كلامية مع المدرب، لتقرر إدارة بيراميدز تحويل اللاعب للتحقيق مع إمكانية اتخاذ قرار بإيقافه لنهاية الموسم لمعاقبته عما بدر منه.

 

وضمت قائمة بيراميدز لمباراة المقاولون 20 لاعبا على النحو التالي:

 

 

حراسة المرمى:  شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن 

 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر 

 

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمد فاروق

 

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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