شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق يعود لقائمة بيراميدز أمام المقاولون بعد إنتهاء إيقافه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شهدت قائمة فريق بيراميدز لمباراته غدا بالدورى أمام المقاولون العرب، عودة محمد فاروق لاعب الفريق بعد انتهاء إيقافه عقب مباراة الفريق السماوى أمام الرجاء المغربى فى قبل نهائى الكونفدرالية الافريقية، والتى تسببت فى ايقافه
وقررت إدارة نادي بيراميدز تحويل محمد فاروق، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، للتحقيق؛ لما بدر منه في مباراة الرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.
وضمت قائمة بيراميدز لمباراة المقاولون 20 لاعبا على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر
خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمد فاروق
خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس