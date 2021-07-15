شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق يعود لقائمة بيراميدز أمام المقاولون بعد إنتهاء إيقافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت قائمة فريق بيراميدز لمباراته غدا بالدورى أمام المقاولون العرب، عودة محمد فاروق لاعب الفريق بعد انتهاء إيقافه عقب مباراة الفريق السماوى أمام الرجاء المغربى فى قبل نهائى الكونفدرالية الافريقية، والتى تسببت فى ايقافه

وقررت إدارة نادي بيراميدز تحويل محمد فاروق، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، للتحقيق؛ لما بدر منه في مباراة الرجاء المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

واعترض محمد فاروق على قرارات المدير الفني الأرجنتيني رودلفوا أروابارينا؛ بسبب عدم الدفع به مبكرا في مواجهة الرجاء، ودخل اللاعب في مشادة كلامية مع المدرب، لتقرر إدارة بيراميدز تحويل اللاعب للتحقيق مع إمكانية اتخاذ قرار بإيقافه لنهاية الموسم لمعاقبته عما بدر منه.