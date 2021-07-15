شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 3 مصريين إلى نهائى فردى الرجال ببطولة العالم للخماسى الحديث للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل ثلاثي المنتخب الوطني للخماسي الحديث أحمد الجندي ومهند طارق ونور الدين كريم إلى نهائي منافسات الفردي ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها الإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

وتواجد الجندي المتأهل لأولمبياد طوكيو ومهند طارق ونور الدين كريم ضمن قائمة الـ36 لاعبا المتأهلين للنهائي بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في تصفيات نصف نهائي الفردي للبطولة.

وتصدر الجندي تصفيات نصف النهائي حيث جاء في المركز الأول بعد انتهاء منافسات السباحة والسلاح والليزر رن.

ويلعب الثلاثي في النهائي بعد غدا السبت ، على أن تقام غدا الجمعة منافسات نهائي فردي السيدات ويمثل مصر فيه الثلاثي سلمى أيمن وأميرة قنديل المتأهلة لأولمبياد طوكيو وملك خالد بعد تواجدهم ضمن قائمة أفضل 36 لاعبة المتأهلات للنهائي بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في منافسات نصف النهائي.

ويشارك في البطولة 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء ، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال و يوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.